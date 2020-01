E&O zakt na uitnederlaag tegen concurrent

De dames van E&O zijn er niet in geslaagd punten te pakken tegen concurrent VENECO/VELO. In Wateringen trokken de Emmenaren aan het kortste eind: 27-23. E&O zakt op de ranglijst in de eerste divisie.

In Zuid-Holland troffen de nummers 11 en 12 van de eerste divisie elkaar. Voorafgaand aan de partij hadden VENECO/VELO en E&O evenveel punten: 13. Bij 11-11 klonk het rustsignaal.

Twee wissels

In het slotkwartier sloeg VENECO/VELO een gaatje en gaf de marge niet meer weg. "We hadden maar twee wissels en dus had ik te weinig mogelijkheden om in de beslissende fase te schakelen", vertelt trainer/coach Henk Smeenge na de nederlaag. "We hadden veel moeite met hun stugge dekking. Het was close, maar we hadden ook niet echt de wapens VENECO/VELO pijn te doen."

"We kampen met blessureleed", gaat de oefenmeester van E&O verder. "Daar hebben we ons de afgelopen wedstrijden goed mee gered tegen onder meer Hercules en Quintus 2. Vandaag was dat niet het geval. Ik hoop dat onze midachter Inge Evenhuis snel terugkeert."

Plaats 12

Door het resultaat zakt E&O af naar de twaalfde plaats in de eerste divisie. De nummers 13 en 14 degraderen. Reden voor paniek is er volgens Smeenge niet. "We kijken naar boven. Het gat met de onderste twee ploegen is vijf punten of meer. We hebben laten zien ons te kunnen meten met de andere ploegen in de middenmoot. Er komen nog interessante tegenstanders naar Emmen."