Dick Lukkien: Heb me kapot geërgerd in de eerste helft

"Ik heb me kapot geërgerd in de eerste helft. We hadden geluk dat het maar 1-0 stond, want we waren gewoon niet klaar voor de wedstrijd. Vitesse was in alles beter en wij leken angstig en waren in balbezit, maar ook als we de bal niet hadden gewoon dramatisch", aldus Dick Lukkien.

De oefenmeester sprak de spelers aan op hun bereidheid, op de wil om te winnen. "We wisten wat Vitesse zou doen, dus ik hoefde niets aan te passen qua tactiek. Het is heel simpel, we moesten laten zien wat we kunnen en hebben dat in de tweede helft gedaan. Er had misschien nog wel meer in gezeten, maar na zo'n eerste helft moet je misschien wel blij zijn met een punt."