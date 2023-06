Statenleden lijken kritiek Rekenkamer over vliegveld Eelde naast zich neer te leggen

Achteraf is het een koe in de kont kijken, zo vinden de Drentse Statenleden. Want ondanks het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer, ziet een meerderheid van de politieke partijen vliegveld Eelde graag openblijven. Mét financiële steun van de provincie.

In april kwam de Noordelijke Rekenkamer met een rapport waaruit blijkt dat de 46 miljoen euro die in een investeringsfonds is gestoken, gebaseerd is op 'een te rooskleurig beeld'. Onder andere het aantal verwachte passagiers is in 2016 veel te ruim ingeschat, verklaart Jan van der Bij namens de Rekenkamer. Er kwamen minder lijnvluchten dan gedacht en die verdwenen ook weer nadat de subsidie 'opgevlogen' was.

Daarnaast denkt de Noordelijke Rekenkamer dat de huidige ambitie van het vliegveld om een pionier te zijn in de elektrische luchtvaart, te hoog gegrepen is. "Het is aannemelijk dat andere grotere luchthavens, waar meer problemen zijn rondom geluidsoverlast, die pioniersrol gaan vervullen", verklaarde Van der Bij tegenover de leden van de Drentse Staten.

Structurele bijdrage

De Noordelijke Rekenkamer doet aanbevelingen aan de provincie Drenthe. Het vraagt nieuwe plannen voortaan altijd te toetsen op haalbaarheid, het liefst door uitvoering van een zogeheten 'maatschappelijke kosten-baten analyse' (MKBA). En onafhankelijk. Hieruit moet antwoord komen op de vraag in hoeverre een luchthaven als die in Eelde noodzakelijk is voor de regio.

Daarnaast wijst de Rekenkamer erop dat, mocht de provincie besluiten door te gaan met het vliegveld, zij ook bereid moet zijn de structurele kosten te betalen. Dan kun je denken aan kosten voor beveiliging, infrastructuur en onderhoud van het vliegveld. Jaarlijks komen deze kosten neer op zo'n 4,5 miljoen euro.

Vliegvelddirecteur Meiltje de Groot gaf eerder aan dat, zonder een structurele bijdrage voor die kosten, het vliegveld zijn deuren wel kan sluiten. Waarschijnlijk zullen deze structurele kosten in de toekomst ook nog stijgen.

'Niet alleen naar geld kijken'

Of de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer worden overgenomen, is maar zeer de vraag. Een meerderheid van de politieke partijen vindt namelijk het vliegveld in Eelde van grote waarde voor de regio. "Wij kijken niet alleen naar het geld", zegt Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe. "We kijken ook naar de bredere maatschappelijke functie van een vliegveld."

Gert-Jan Schuinder (BBB) noemt het vliegveld 'essentieel' voor de regio en wil best langdurig aan de lat staan voor Groningen Airport Eelde. Dat in het verleden ambities niet zijn uitgekomen, is volgens hem jammer. "Maar wij kijken liever vooruit." Wel zegt Schuinder iets te voelen voor de suggestie van de Rekenkamer om plannen voor het vliegveld onafhankelijk te laten toetsten.

GroenLinks wil onderzoek

Sam Pormes (GroenLinks) gaat een motie indienen die pleit voor het instellen van een onderzoekscommissie. Hij wil vooral weten hoe het kan dat er in 2016 zo veel zaken mooier zijn voorspeld, dan ze uiteindelijk zijn uitgekomen. Dat gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) zegt 'geen enkele vorm van vooringenomenheid' te zijn tegenkomen, stelt hem niet gerust. "Het is onze taak om te controleren en het rapport van de Rekenkamer geeft mij voldoende redenen om te pleiten voor een onderzoek."

Pormes wil ook weten waar de 7 miljoen euro gebleven is van het zogenaamde 'routefonds.' Dat was een fonds waarmee nieuwe luchtvaartmaatschappijen gelokt werden. Deze maatschappijen kregen een subsidie als ze een lijnvlucht naar Eelde zouden beginnen. Alle toen gestarte verbindingen zijn inmiddels weer opgeheven, nadat de subsidie op was.

Over twee weken staat het toekomstplan van het vliegveld op de agenda van de Provinciale Staten. Gerben Brandsema (ChristenUnie) noemt die toekomst 'lastig te voorspellen' en grijpt terug op het rapport van de Rekenkamer. "In 2016 dachten we dat het vliegveld met het investeringsfonds een vlucht zou maken, maar de praktijk is weerbarstig. Schiphol wil tot op heden geen belang in het vliegveld nemen en het investeringsfonds raakt langzamerhand uitgeput."

Koe in de kont

De Noordelijke Rekenkamer kreeg ook kritiek op het rapport. De rekenkamer voorspelt namelijk dat toekomstplannen in de nieuwe strategie van het vliegveld niet haalbaar zijn en baseert zich daarbij op onderzoeksbureau CE Delft. Eén bron dus en dat terwijl de Rekenkamer het de aandeelhouders van vliegveld Eelde verwijt dat zij zonder second opinion akkoord zijn gegaan met het investeringsfonds in 2016.

Kees Vianen (VVD) zegt de onderzoeken van de Rekenkamer over het algemeen te waarderen. "Maar hier zijn wij minder enthousiast over. Het onderzoek is gebaseerd op oude plannen van het vliegveld, terwijl duidelijk was dat er al nieuwe plannen in de maak waren. Het onderzoek van CE Delft staat vol aannames en de hoofdconclusie is te kort door de bocht."