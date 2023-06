Opluchting, onzekerheid of balen: duizenden leerlingen krijgen hun examenuitslag

Het was weer nagelbijten voor duizenden leerlingen in het middelbaar onderwijs in Drenthe: zij kregen vandaag hun examenuitslag. Kan de vlag uit, wordt het een herkansing of moeten ze nog een jaar opnieuw doen?

Het is voor de leerlingen een hele spannende dag, maar óók voor de docenten.

'Je bent geslaagd!'

Lisa Verweg van het Esdal College in Borger zit er klaar voor. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur belt ze de vmbo-leerlingen die geslaagd zijn. Het is voor haar de eerste keer dat ze dit doet. "Ik vind het bijna net zo spannend als de leerlingen denk ik. Ik ben er al een paar dagen mee bezig. Wat ga je zeggen? Het zijn goede zenuwen, dat wel."

Het eerste telefoontje is naar een meisje dat het hele jaar al dacht dat ze haar examen niet zou gaan halen. Verweg brengt haar het verlossende woord. "Je bent geslaagd!"

Een snik is het antwoord. Verweg pinkt zelf ook een traantje weg, net als de collega's die in hetzelfde kamertje zitten. "We zijn allemaal ontroerd door jou. Laat je lekker knuffelen en dan zien we je zo op school", sluit ze af.

Herkansingen

Zo'n boodschap is altijd leuk te brengen, maar hoe vertel je dat mensen niet geslaagd zijn of moeten herkansen? Een kamertje verderop zit docent en examensecretaris Gerard Abbingh. Aan hem de taak de leerlingen die andere boodschap te brengen.

Dit jaar is niemand echt gezakt, iedereen komt in aanmerking voor een herexamen. "Zodra ze mijn naam horen weten ze vaak al hoe laat het is", zegt Abbingh. "Ik vertel ze dan dat ze nóg niet geslaagd zijn, maar dat ze een goede kans maken om alsnog dat diploma in de wacht te slepen. Soms hoor je een snik, soms weten ze het allang."