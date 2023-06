Eis: tien maanden cel voor aanranden kwetsbare collega

Het seksueel misbruik kwam in oktober 2020 aan het licht doordat de twee op het toilet van het bedrijf werden betrapt door een collega. Die stapte naar zijn baas. Beide mannen werden over hun seksuele uitspattingen op de werkvloer ondervraagd. Volgens de verdachte gebeurde dit op vrijwillige basis. Zijn ruim 20 jaar jongere sekspartner vertelde dat hij dit tegen zijn wil onderging.

Beperking

De jongere man kampt met een geestelijke beperking, waardoor hij geneigd is ouderen te gehoorzamen. Door zijn beperking kan hij geen weerstand bieden, zei de officier van justitie. De verdachte maakte niet alleen misbruik van zijn overwicht als oudere, maar ging volgens het Openbaar Ministerie ook voorbij aan de beperkingen van het slachtoffer. De aanklager vindt dat er sprake is van dwang en gaat uit van aanranding.

Seksueel getinte opmerkingen

Anderhalf jaar voor de betrapping meldde het slachtoffer bij zijn werkgever en een collega dat hij last had van seksuele opmerkingen door de verdachte. Die werd hierop aangesproken. Achteraf vertelde de twintiger dat het toen al verder ging dan alleen opmerkingen. Het seksueel misbruik gebeurde niet alleen op de werkvloer, maar ook op het toilet in een kroeg en in de woning van een vriend van de verdachte.