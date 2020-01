Drenthe Toen #21: Eten en koken tijdens oorlogstijd en bijzondere herinneringen aan oorlog en bevrijding

Beluister de podcast van Drenthe Toen hieronder of in één van je favoriete podcast-apps.

Drenthe Toen #21: Eten en koken tijdens oorlogstijd, het glazuren van keramiek en bijzondere herinneringen aan oorlog en bevrijding

Onderwerpen

02.19 - Culinair historicus Carolina Verhoeven vertelt over koken in oorlogstijd. Over honger als toversaus en eikeltjeskoffie, over schaarste en inventief zijn, met aardappelen bijvoorbeeld.

20.47 - Aaldert Oosterhuis buigt zich over het fenomeen onderkant van de samenleving, en de liefdadigheid.

24.08 - We duiken het archief in. Rond 1960 zond onze voorloper, de RONO, een item uit over de geheime zender van Ko Sipkema. Hij was een radiohandelaar in het oosten van het land en kwam in de Tweede Wereldoorlog op slinkse wijze illegaal aan radiobuizen, ook bouwde hij een geheime zender. Voor de radiomicrofoon halen bekenden van hem herinneringen op, aan Ko Sipkema.

28.36 - Hij is al tien jaar bezig met een nauwgezet onderzoek, chemicus Bert Jan Baas. Een chemisch, maar ook zeker een historisch onderzoek. Want Baas wil weten is hoe een bepaald glazuur op aardewerk van Goedewaagen tot stand kwam. Het gaat om het zogeheten lusterglazuur, dat een soort olieglans op het keramiek brengt. Lydia Tuinman die zoekt hem op op het bedrijfsterrein van keramiekfabriek Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen bij het stoken van misschien wel zijn honderdste probeersel.

51.15 - Met welk doel werden Franse parachutisten boven Drenthe gedropt? Antwoord op deze vraag hoort u in deel 4 van de serie 'In het spoor van de Bevrijders'. Deze serie uit 1995 gaat over de bevrijding van Drenthe. U hoort onder anderen de heer Schutte. Zijn vader ontdekte een gewonde parachutist in z'n land.

01.10.10 - We sluiten onze podcast zoals elke week af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgedragen door Robbert Oosting.

Gasten

Carolina Verhoeven - Culinair historicus over koken in oorlogstijd

Bert Jan Baas - Is chemicus en doet al jaren onderzoek naar een bijzondere glazuur, lusterglazuur

Ko Sipkema - radiohandelaar in het oosten van het land. In de jaren '60 halen bekenden herinneringen op aan Sipkema

Presentatie

Sophie Timmer

Abonneer je op de podcast van Drenthe Toen

De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |

RTV Drenthe Podcasts

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.

Oerend HarTT: In deze vierdelige serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.