Justitie eist jeugddetentie voor grof geweld door twee tieners

Een 15-jarige jongen uit Assen heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan grove geweldsdelicten waaronder een woningoverval in Vlaardingen en Assen-Oost. De bewoners werden mishandeld, vastgebonden en beroofd. Tegen hem is één jaar jeugddetentie geëist, het maximum voor een kind onder de 16 jaar en daarnaast jeugd-tbs.

Een 17-jarige medepleger van de woningoverval in Assen hoorde voor zijn aandeel twee jaar jeugddetentie, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Hij liep in een proeftijd van drie maanden cel voorwaardelijk, die hij nu ook zou moeten uitzitten. De jongeren waren volgens het OM extreem gewelddadig. Naast de woningoverval in Assen maakte de oudste zich ook schuldig aan poging tot doodslag op 5 september van vorig jaar in Assen.