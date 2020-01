vv Emmen verliest aansluiting met middenmoot

Op Haags grondgebied is vv Emmen in de hoofdklasse A ten onder gegaan tegen HBS. Fouten deden de formatie van Hendrik Oosting de das om: 5-3.

De 4-2 van Janiek Arends in de tweede helft zorgde nog voor hoop bij vv Emmen. "We willen in deze klasse blijven en dan hoop je dat je hier een puntje kan scoren. Maar dan moeten we minder fouten maken", legt trainer/coach Oosting uit.

In Den Haag kwam vv Emmen op 4-1 achterstand. "We hebben echt van onszelf verloren. De persoonlijke fouten zijn erg vervelend. Dan wordt het vechten tegen de bierkaai."

Teleurgesteld

De 5-3 van Sem Nijkamp kwam te laat. "HBS is ook een goed voetballende ploeg. Ik had op meer gehoopt. We verliezen aansluiting met de middenmoot", besluit Oosting teleurgesteld.

Dertiende

Vv Emmen blijft met zestien punten dertiende in de hoofdklasse A. De Emmenaren hebben vijf punten meer dan provinciegenoten Alcides en MSC. Het gat met Be Quick 1887 is door de uitnederlaag gegroeid naar vier punten.