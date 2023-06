Woningbouw op voormalig azc-terrein Hooghalen onhaalbaar: 'Besluit valt rauw op ons dak'

De plannen om op het voormalige azc-terrein in Hooghalen woningbouw te realiseren, lijken voorlopig van de baan. De gemeente Midden-Drenthe ziet het niet zitten om onder andere de Oude Provincialeweg te verleggen. Ondanks dat er nog geen definitief besluit is genomen, noemt de gemeente de wens van inwoners niet haalbaar.

In Hooghalen wordt hard gewerkt aan een toekomstplan voor het dorp. Zo wil het dorp kunnen groeien en verjongen en daar zijn betaalbare woningen voor nodig. Een van de locaties die de afgelopen jaren werd onderzocht is het voormalige azc-terrein, een 10 hectare groot perceel aan de rand van het dorp.

Het dorp wilde graag een geheel blijven en vanwege de verkeersdrukte zou daarom de Oude Provincialeweg verlegd moeten worden, die weg scheidt het dorp van het azc-terrein.

Onverwacht besluit

Voor Dorpsbelangen Hooghalen kwam de mededeling onverwachts. Reinhard Mulder van Dorpsbelangen vindt dat de gemeente dit ook wel eerder had kunnen onderzoeken. "We zijn al 2,5 jaar bezig met het proces, maar de gemeente heeft recentelijk pas onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Deze reden had je 2,5 jaar geleden ook al kunnen weten."

De gemeente Midden-Drenthe ziet het niet als onverwachte ontwikkeling. Zij zegt dat er in de gesprekken continu is aangeven dat de optie van woningbouw op het azc-terrein een lastige is. Dat heeft meerdere oorzaken: zo is het financieel niet haalbaar, zit je bij een beschermd natuurgebied en geldt er een provinciale omgevingsverordening waar de gemeente niet over gaat.

Inbreiding

Daarnaast wil het college liever dat er binnen het dorp gebouwd wordt (inbreiding) dan dat er aan de rand wordt bijgebouwd (uitbreiding) en ziet in het dorp daarvoor nog genoeg ruimte. Ook volgens Mulder zijn er mogelijkheden voor inbreiding, maar dit had beter samen kunnen gaan met woningbouw op het oude azc-terrein. "Als er op het terrein bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum wordt neergezet, had dit ruimte gegeven voor woningbouw in het dorp", zegt Mulder.

Alternatieven voor het azc-terrein heeft Dorpsbelangen nog niet. "We gaan eerst een time-out nemen, want het besluit van de gemeente kwam rauw op ons dak. We hebben al wel wat hersenspinsels voor het terrein, maar deze zijn nog niet concreet en moeten we nog uitwerken", vertelt Mulder.

Oude plannen

Voor het voormalige azc-terrein in Hooghalen wordt al enkele jaren een invulling gezocht. In 2007 ontstond het plan om het dorp te verlengen richting het spoor op het terrein. De woningbouwplannen waren zelfs al uitgetekend. De krimpende vraag op de woningmarkt speelde een rol en ook toen vormde de Oude Provincialeweg het grootste obstakel. De afgelopen jaren werd de ruimte gebruikt voor politietrainingen.