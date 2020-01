BEW pakt tegen Kuinre op de valreep een punt

De topper in de Vijfde Klasse A tussen BEW uit Vledder tegen Kuinre is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Het venijn zat hem in de staart. 88 minuten was er weinig te genieten totdat de gasten op voorsprong kwamen. Joris Zijlstra wist in de slotseconden een nederlaag te voorkomen.

De eerste twintig minuten waren overduidelijk voor de thuisclub, maar tot echt grote kansen leidde dit niet. Enkel Soul Pierhagen was dicht bij een doelpunt, maar hij stuitte op doelman Arjan Vogelaar. Kuinre kwam lange tijd niet eens in de buurt van het doelgebied van BEW, maar een droge knal van Arnold Koole belandde zowaar op de paal.

Rollen omgedraaid

Vanaf dat moment waren de rollen omgedraaid en was Kuinre de betere ploeg. Koole kreeg vlak voor rust nog een goede mogelijkheid, maar had het vizier niet op scherp waardoor beide ploegen met de brilstand gingen rusten.

Venijn in de staart

Ook na rust waren de kansen spaarzaam. Beide ploegen kwamen er zo nu en dan uit, noteerden ook kansen, maar tot doelpunten leidde dit niet. Bart de Bruin en Soul Pierhagen hadden de mogelijkheid om de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar misten de koelbloedigheid. Daarna waren er kansjes over en weer, maar leek de wedstrijd in 0-0 te eindigen. Totdat Mike Boerstra in de 88ste minuut via een vrije trap de bal in het doel prikte. Gezien de weinige kansen leek dit ook de eindstand maar in de laatste seconden was het alsnog Joris Zijlstra die via en frommelgoal voor een punt zorgde.

"Het blijft hobby"

Na afloop was Zijlstra natuurlijk de gedroomde interviewkandidaat. Geïnterviewd worden door Onze Club is natuurlijk een eer, maar Zijlstra snelde gelijk de kantine in. "Even het laatste kwartier zien van FC Groningen-Ajax."Op dat moment stonden de Groningers met 2-0 voor. Zijlstra is een fervent FC Groningen-fan en wilde de winst op Ajax met eigen ogen zien. Na vijf minuten kwam hij alsnog voor de camera van RTV Drenthe. "Het was een slechte wedstrijd, dit hadden we ook in vijf minuten kunnen afdoen."Na negen overwinningen op rij moest BEW een gelijkspel incasseren. Zijlstra kon er niet lang om treuren. "Het blijft toch hobby. We drinken straks een lekker biertje en volgende week is er weer een wedstrijd.