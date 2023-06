Maximale watertoevoer uit IJsselmeer vanwege droogte Veenkoloniën

Waterschap Hunze en Aa's voert zoveel mogelijk IJsselmeerwater door de Hoogeveense Vaart om het waterpeil in de Drentse Veenkoloniën op niveau te houden. Door beregening door boeren ligt het waterverbruik hoog, maar de droogte en hoge verdamping leiden ertoe dat de toevoer stokt.

De Hoogeveense Vaart brengt het water tot Klazienaveen, waarna de vertakkingen zoals kanalen, rivieren en sloten het naar de Veenkoloniën brengen. Invoer vanuit het IJsselmeer gebeurt vaker in droge periodes, maar is nu al op het maximale niveau van zo'n 4 á 4,5 kuub per seconde. En dat terwijl de zomer nog moet beginnen.