'In hele landbouwsector is reuring ontstaan na uitspraak over lelieteelt'

"Dit is niet alleen bom onder de bollenteelt, maar onder de hele open teelt in Nederland. In de hele landbouwsector is heel veel reuring ontstaan." Het is de reactie die Jaap Bond, voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, op de uitspraak van een rechter die een lelieteler in Dwingeloo verbiedt om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op meerdere percelen.

"We zijn verbijsterd. Want je moet je proberen te verplaatsen in deze teler. Die alles doet volgens de regels die we in dit land met elkaar hebben afgesproken." Omwonenden spanden een kort geding aan, omdat ze vrezen voor neurologische aandoeningen als parkinson of alzheimer door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De rechter gaat mee in het verhaal van de omwonenden

De lelieteler laat op zijn eigen website weten kennis te hebben genomen van het vonnis en deze te zullen respecteren. "Wij zijn verbaasd over de uitkomst. Wij houden ons aan de regelgeving en zullen dit blijven doen."

1 miljoen euro schade

"We begrijpen de zorgen van de buurt. We investeren zelf samen met telers al miljoenen euro's in onderzoeken naar andere middelen. Het gebruik van gewasmiddelen is de afgelopen tien à vijftien jaar met 90 procent afgenomen. De middelen zijn ondertussen ook anders. We gebruiken andere spuitdoppen, waardoor er bijna geen nevel of verstuiving meer is", vervolgt Bond.

Hij noemt de uitspraak een drama voor het familiebedrijf. "De teler kan nu niet meer goed zijn vak uitoefenen." Bond zegt dat alle middelen die hij nodig heeft om een goede teler te zijn, hem nu worden ontnomen. Het kan betekenen dat hij tegen meer dan 1 miljoen euro schade kan aanlopen.

Testen, controles en labs

Bond is verbaasd over de uitspraak. "De middelen die hij (bollenteler, red) gebruikt worden goedgekeurd door de College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden." Dat is een onafhankelijk instituut dat beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn.