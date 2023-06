Houtkunstenaar en Afghanistanveteraan uit Meppel maakt trofee voor jaarlijkse veteranenprijs

De jaarlijkse Witte Anjer Prijs voor het beste initiatief voor Nederlandse veteranen is niet gewonnen door een Drent. Toch heeft de prijs dit jaar een Drents tintje, want kunstenaar Jelmer Zwaan uit Meppel mocht de trofee maken.

Het beeldje bestaat uit een vrouw met vleugels op haar rug in de vorm van de 'V' van veteranen. Ze rust op de bladeren van een anjer en staart in de verte. "Dat is iets wat alle veteranen herkennen: vooruit blijven kijken", vertelt Zwaan in zijn werkplaats.

Zelf veteraan

De kunstenaar weet er alles van: Zwaan diende zelf vijf jaar in het leger. Als chauffeur bij de infanteristen ging hij twee keer op uitzending in Afghanistan. Daar maakte hij zowel mooie als afschuwelijke momenten mee.

"Ze noemden ons daar wel het vakantiepeloton, omdat we eigenlijk niet zo veel te doen hadden. Dan lagen we in de zon, speelden we kaart of maakten we filmpjes met de kinderen die er woonden", memoreert Zwaan aan zijn eerste uitzending.

Aanslag in Deh Rawod

Dat veranderde in juni 2007, toen zijn eenheid tijdens een patrouille op een markt in het dorp Deh Rawod het doelwit werd van een zelfmoordenaar. "Hij kwam aanrijden op een scootertje vol explosieven. Ik stond op de uitkijk en werd net afgelost, toen ik een knal hoorde en een grote paddenstoelenwolk boven de mark zag opstijgen."