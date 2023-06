Nieuwe plek voor Asser kampeerbedrijf biedt kansen voor 'mensen die moeilijk aan werk komen'

21 mensen die niet makkelijk aan het werk komen, vinden een plekje in het Asser kampeerbedrijf Campooz. De rol van kartrekker voor een 'inclusief bedrijfsleven', maakt dat minister Carola Schouten vanmiddag aanwezig was bij de officiële opening van het nieuwe pand.

Het bord met 'Koekjesfabriek' hangt nog voor de ingang, maar het pand aan de Van Vlissingenstraat behoort toch echt toe aan Campooz. Het kampeerbedrijf maakte in zeven jaar tijd een opmerkelijke groei door. Van een schuur in Balloo naar een pand in Assen, wat uiteindelijk ook te klein bleek voor de ambitie van het nog jonge bedrijf.

Een opening van een nieuw pand is niet per se een reden voor Carola Schouten (van Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) om van Den Haag naar Assen af te reizen. De manier waarop Campooz mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het bedrijf betrekt, is dat wel. Schouten noemt Campooz een 'pionier' op het gebied van een inclusieve werkplek. Oftewel: een werkplek waar iedereen mee kan doen.

Niet buigen naar de functie

Eigenaar Raoul Veldink is blij met de kans die zijn bedrijf biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Wij voelen onze sociale betrokkenheid. Voor ons maakt het niet uit wie er in dienst komt of wie er bij ons werkt: iedereen is gelijk. Als wij mensen die normaal moeilijk aan het werk komen passend werk kunnen geven, dan doen we dat met liefde en plezier."

Met twee jobcoaches probeert Campooz het werk passend te maken voor het personeel. "Dat doen we liever dan dat we ons personeel vragen zich te buigen naar hun functie."

Geen nummertje

Werknemer Jeffrey is al ruim 2,5 jaar in dienst bij Campooz. Hij maakt de bestellingen klaar voor verzending. "Dat kan gaan om stokken, touwtjes; eigenlijk alles wat bij tenten hoort."

Jeffrey was, voordat hij bij Campooz kwam, hovenier. "Maar ik wilde in de winter graag wat doen. Mijn vader werkt hier ook en zo kwam ik hier terecht. Eerst tijdelijk, maar het beviel zo goed dat ik hier ben gebleven."

Het belangrijkst vindt Jeffrey het teamgevoel en het feit dat het personeel veel vrijheid geniet. "Je bent hier geen nummertje. Je kunt doen en laten wat je wilt, als je maar je werk doet. Dat geeft een goed gevoel."

Maatschappelijke waarde

Campooz krijgt financiële steun van het Sociaal Innovatiefonds (SIF), de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en MKB Fonds Drenthe. Met Werkplein Drentscha Aa, de sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, zijn resultaatafspraken gemaakt, waarbij Campooz voor elke duurzame inclusieve baan die ze realiseren een vergoeding krijgt.