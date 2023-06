Midden-Drenthe aan de slag met fietsroutes: meer paden voor recreant en doorfietser

Veiligheid staat voorop in het nieuwe fietsplan Op Fietse Midden-Drenthe, waarin de plannen tot 2035 staan. Daarom worden de gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom fietsvriendelijker gemaakt. De maximumsnelheid op wegen wordt teruggebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. 60-wegen waar vaak te hard wordt gereden, worden zo ingericht dat automobilisten het gas minder diep indrukken.

Doorfietsroutes

Snelheidsduivels op de fiets moeten wat de gemeente betreft juist meer ruimte krijgen om door te fietsen op zogenaamde doorfietsroutes. Dit zijn bredere fietspaden tussen grotere plaatsen waar met name op speedpedelecs en e-bikes grotere afstanden worden overbrugd. De doorfietsroutes in Midden-Drenthe zijn onderdeel van een Drents netwerk van deze fietssnelwegen. De routes Assen-Hoogeveen (die aansluit op Assen-Groningen), Appelscha-Emmen en Assen-Meppel lopen door de gemeente.

Doorfietsroutes liggen er al in Midden-Drenthe, maar de wens is om de losse delen op elkaar aan te laten sluiten. Het duurste onderdeel is het aanleggen van het 9 kilometer lange fietspad tussen Hoogersmilde en Beilen. Hoewel het nieuwe Fietsplan nog verwerkt moet worden in concrete uitvoeringsplannen, schat Midden-Drenthe de kosten van dit pad tussen 3,3 en 7,1 miljoen euro. De ontbrekende delen in de route Beilen-Hooghalen-Assen (2 kilometer) gaan naar verwachting 9 ton kosten. Tussen Westerbork en Emmen kost het ontbrekende deel van Orvelte naar de gemeentegrens met Coevorden een miljoen euro.