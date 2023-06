Pollenpiek plaagt hooikoortspatiënt: 'Het is heel heftig'

De graspollen pieken

Dokter Fuller is zelf ook hooikoortspatiënt en weet uit eigen ervaring dat de pollenpiek momenteel erg hoog is. "Ja, het is heel heftig", zegt ze. "Op de pollenradar staat extreem en als ik op mijn eigen neus en ogen af ga, dan klopt dat behoorlijk."

Hevige klachten niet altijd nodig

Want Fuller is duidelijk: je hoeft echt niet met heftige klachten rond te lopen. "Nee echt niet, we hebben daar allerlei medicijnen voor." Wel is het volgens haar belangrijk om te weten waar je allergisch voor bent. "Dus doe een test. Dat kan de KNO-arts voor je doen maar ook de huisarts. Als je weet waar je last van hebt, kunnen we veel gerichter behandelen."