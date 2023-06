Dromen komen uit voor Drentse artiesten op TT Festival

Skroetbalg speelt dit jaar op de Poppunt Drenthe Stage aan de Overcingellaan. Vorig jaar stonden de mannen op een podium op het Kerkplein. "We waren in eerste instantie bang dat dat een doorlooplocatie zou worden. Daarom hebben we zelf behoorlijk wat reclame gemaakt. Maar het optreden was een groot succes", blikt de zanger van de band terug. "Het was volle bak. Mensen bleven staan. En het gros van het publiek herkende ik niet. Dat is een goed teken voor een band."