Provincie blij met Kamervoorstel voor extra geld regionaal OV

De gehele Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer geld moet steken in het regionale openbaar vervoer. Drents vervoersgedeputeerde Nelleke Vedelaar is daar dolblij mee.

Als er geen extra geld uit Den Haag komt, komt er een kaalslag in het regionale openbaar vervoer of komt er een tariefsverhoging van 11 procent. Mogelijk zelfs beide.

Beide zijn geen oplossing, vinden de provincies en vervoerregio's. Als er geen extra geld komt moet er fors gesneden worden in de dienstregeling, omdat het niet haalbaar is om met hetzelfde budget alle bussen te laten rijden zoals ze tot nu toe doen. Daarnaast is er de angst dat bij een prijsstijging de mensen uit het ov worden gejaagd en de reizigers die in de coronatijd niet met het openbaar vervoer reisden, niet meer terugkeren.

1 miljard nodig

Het kabinet zou in 2023, 2024 en 2025 in totaal 1 miljard euro moeten bijdragen om het huidige ov op het platteland en in de steden op het huidige niveau te kunnen houden, zo hebben de gezamenlijke provincies berekend. Waar staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dat geld vandaan moet halen is niet bekend. Vedelaar: "De portefeuille van de staatssecretaris is niet gevuld met vrij te besteden geld en het kabinet moet bezuinigen. De regio's geven een signaal af door zelf extra geld bij elkaar te harken om verdere verschraling van het ov tegen te gaan. Niet alleen aan de staatssecretaris, maar aan het hele kabinet, om naar geld te zoeken. En we zullen steeds de Tweede Kamer eraan blijven herinneren dat ze deze motie hebben ingediend."

Waar komt het geldtekort in het ov vandaan?

Alle vervoersregio's zitten zo ongeveer met hetzelfde probleem. Oorzaak van het miljoenentekort in de vervoerregio Drenthe-Groningen is onder meer dat het aantal (bus)reizigers nog steeds niet terug op het niveau is van voor de coronacrisis. Dus zijn er minder inkomsten. Ook is de prijs voor stroom en biodiesel voor de bussen sinds de oorlog in de Oekraïne fors gestegen. De CAO-lonen van de buschauffeurs zijn onlangs ook verhoogd. Tenslotte is er bij Qbuzz een hoog ziekteverzuim en ook dat kost extra geld.

Maar ook de hulp van Den Haag voor het regionale openbaar vervoer na corona stopt. Dus dat extra geld valt weg. En de indexering, dat is het bedrag dat provincies van het Rijk krijgen voor gestegen kosten, loopt flink achter bij de werkelijke kostenstijging.

Drenthe gaat voor 2024 zelf bijpassen

De Haagse oplossing is er ondanks de motie nog lang niet, dus gaan Drenthe en Groningen het financiële probleem volgend jaar zelf voor hun rekening nemen. Het gat van 8,2 miljoen wordt opgelost door te bezuinigen. De bus gaat op de drukke buslijnen minder vaak rijden en de vakantiedienstregelingen worden opgerekt. Dat levert 2,5 miljoen op. Het OV-bureau haalt 3,5 miljoen uit de reserves. Daarnaast moeten de provincies en de gemeente Groningen extra bijdragen: 2,15 miljoen euro meer. Drenthe gaat ruim 750.000 euro extra ophoesten volgend jaar. Daarmee is alleen het probleem voor 2024 tijdelijk opgelost.

Meer financiële ellende na 2024

De meerjarige financiële situatie van het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen blijft onverminderd slecht. Als er niets verandert, loopt het tekort op tot totaal bijna 30 miljoen euro in 2027. Ook de komende jaren kan het OV-bureau deels de miljoenentekorten een stuk kleiner maken door te putten uit haar spaarpot. Ook dan zal er weer bezuinigd moeten worden op buslijnen en moet er extra geld uit de regio bij. En als het OV-bureau ieder jaar geld uit de reserves bij plukt, is het geld in 2027 helemaal op en het probleem immens groot.