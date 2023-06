Advocaten willen OM en rechter-commissaris horen over vervalste sms-berichten van kroongetuige in zwembadmoordzaak

De officieren van justitie Debby Homans en Pieter van Rest moeten worden gehoord over de geknutselde sms-berichten van de kroongetuige in de Marumer zwembadmoordzaak. Dat vinden de advocaten van de vier die in december in Groningen werden veroordeeld voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga in juli 2012. Ze verzochten dit vandaag tijdens de eerste inleidende zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De advocaten willen weten in hoeverre justitie vanaf het begin wist dat kroongetuige Willem P. deze berichten zelf had geknipt en geplakt. Elzinga werd in juli 2012 voor de ingang van het zwembad doodgeschoten. P. en Pascal E., de schutter uit Zwolle, werden kort daarop aangehouden. De twee kregen destijds voor de moord vijftien en twintig jaar cel opgelegd. E. meldde vanaf het begin dat de schoonfamilie van Elzinga achter de moord zat.

Alsnog aangehouden

P. hield toen zijn mond maar deed in 2019 alsnog een boekje open en in ruil voor strafkorting overhandigde hij als bewijs de sms-berichten van hem met Marcel H., de zwager van Elzinga. Op basis van deze berichten werden H. (41) uit Nieuw-Roden, zijn 43-jarige zus Monique H. uit Hollandscheveld en hun 62-jarige moeder Coby van der L. uit Roden in juli 2021 opgepakt. Johan L. (58) uit Kampen werd als vierde verdachte aangehouden. Hij zou het wapen hebben geleverd.

Vervalste berichten

De rechtbank in Groningen trok in oktober acht dagen uit voor de behandeling van de zaak. Gaandeweg het proces werd duidelijk dat de sms-berichten vervalst waren. Willem P. werd onder ede gehoord maar erkende later dat hij de berichten zelf in volgorde had geknipt en geplakt. Hij wordt nog voor meineed vervolgd. De rechtbank in Groningen zag toch voldoende bewijs voor een veroordeling.

Kaken op elkaar

De familie kreeg ieder twintig jaar cel opgelegd, de Kampenaar moet zeven jaar zitten. Allen gingen in hoger beroep. De advocaten vermoeden dat de politie tijdens het uitlezen van de sms-berichten al door had dat die waren vervalst. Het OM hield volgens de juristen de kaken opeen, totdat het tijdens de zittingsdagen in Groningen bekend werd dat er wat met de berichten aan de hand was.

Vanaf het begin rekening mee gehouden

In dit late stadium merkte officier van justitie Homans op dat justitie vanaf het begin er rekening mee hield dat de berichten gemanipuleerd konden zijn. Visser wil dat Homans wordt gehoord over wat zij hiermee bedoelde. Pieter van Rest moet volgens de advocaten worden gehoord over zijn rol tijdens de deal met Willem P. Hij was vanaf het begin hierbij betrokken. De rechter-commissaris gaf uiteindelijk de goedkeuring voor de deal.

In vrijheid het proces afwachten