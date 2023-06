Gat aan Oude Velddijk in Peize wordt ondanks tegenstand opgevuld

Na jaren gesteggel gaat de Oude Velddijk 26 in Peize bebouwd worden. Een Naoberhof moet de omstreden lege plek gaan opvullen.

Het Naoberhof is een samenwerking tussen wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize, en gestoeld op het idee van een Knarrenhof . Dit zijn woningen voor hoofdzakelijk ouderen die in een ouderwets 'hofje' bij elkaar wonen.

Het verschil met het Naoberhof, is dat de woningen in Peize voor zowel jongeren als ouderen zijn. In totaal is er ruimte voor achttien woningen, waarvan tien sociale huurwoningen die Woonborg gaat ontwikkelen.

Kritiek

Vanuit omwonenden klinkt al een tijdlang kritiek over de manier waarop zij door de gemeente Noordenveld bij de plannen zijn betrokken. Dit zou pas op initiatief van de omgeving zijn gebeurd en volgens Belangengroep Oude Velddijk 26 was er al in 2018 contact tussen gemeente en de initiatiefnemers van de Naoberhof.

Dit maakt dat Lijst Groen Noordenveld meent dat op voorhand de opdracht al was gegund aan de initiatiefnemers. "Daardoor was er geen ander plan mogelijk", sprak raadslid Albert Nieuwenhuis.

Petitie

Daarnaast hekelt LGN het uitblijven van een reactie van de gemeente Noordenveld op een petitie die liefst 422 keer is ondertekend. In de petitie wordt opgeroepen tot het behoud van rust, ruimte en groen in hartje Peize. Ook wordt gewezen op wateroverlast en extra verkeerslast die de woningen met zich mee zouden brengen.

Volgens wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) is die reactie er wel geweest en is er serieus gekeken naar alle opmerkingen van omwonenden. "Ik ben zelf op het terrein geweest en we zijn veel in gesprek geweest met de buurt. Dat is allemaal terug te lezen in een participatieverslag."

Nog een paar jaar

Ingenieursbureau Arcadis is door de gemeente ingezet om de waterhuishouding in orde te maken aan de Oude Velddijk. "Zij denken dat de oplossingen zoals wij die aandragen, met wadi's aan de zijkanten, voldoende moeten zijn", zegt Darwinkel. "Uiteraard blijven we dat gaandeweg het proces monitoren. We trekken onze handen daar niet van af."

Verkeershinder moet zo veel mogelijk worden voorkomen door het slim inrichten van de weg. "Bijvoorbeeld door de weg zo neer te leggen dat koplampen niet direct bij omwonenden naar binnen richten als iemand het terrein afrijdt", schetst de wethouder. Hij kan niet ontkennen dat de woningen meer verkeer met zich mee zullen brengen.