Rechtbank beslist over seksueel misbruik 14-jarig kickbokstalent

Een 59-jarige kickbokstrainer uit Nieuw-Roden hoort vandaag of hij zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met een minderjarige leerlinge. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de man seks met een talentvolle leerlinge, vanaf het moment dat zij 14 jaar oud was.

De officier van justitie eiste een celstraf van 32 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

Geen seks onder de 16

Inmiddels is het slachtoffer 21 jaar oud. Vanaf haar 13e trainde ze op de sportschool van de verdachte in Roden. De talentvolle leerlinge won meerdere keren internationale grote prijzen. In 2015 vertelde ze haar moeder over de relatie met haar trainer.

Eigenlijk wilde het slachtoffer geen aangifte doen, maar deed dat volgens het OM toch omdat haar trainer uiteindelijk voor zijn vrouw koos. De verdachte ontkent dat hij seks heeft gehad met meisje toen zij veertien jaar oud was. Dat begon volgens hem pas na haar zestiende verjaardag.

Voldoende bestraft

De man vertelde tijdens de zitting dat hij spijt had en dat hij te ver is gegaan in zijn 'vader-dochter' relatie, die hij naar eigen zeggen met haar had. Hij vindt dat de ophef en hetze die volgens hem is ontstaan nadat deze relatie uit kwam, hem voldoende heeft geschaad.

De officier van justitie had een hogere straf willen eisen, maar hield in het voordeel van de verdachte rekening met de trage afhandeling van deze zaak. De officier wil dat de man naast de celstraf vijf jaar lang geen sportlessen mag geven aan minderjarigen.