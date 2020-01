Grote islamitische begraafplaats in Zuidlaren stap dichterbij

Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN) heeft bijna de helft van het benodigde geld binnen voor een grote islamitische begraafplaats in Zuidlaren. De moslims hebben nog vijf maanden de tijd om de andere helft bij elkaar te krijgen.

Tijdens een benefiet in Utrecht is afgelopen weekend ruim 40.000 euro opgehaald. Met dat geld staat de teller voor de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa - Riyad al Jannah - op 203.000 euro. De actie was live te volgen via YouTube en Facebook.

410.000 euro nodig

Het geld is bestemd om de particuliere begraafplaats Lits de Fenix (bedden van de wederopstanding) in Zuidlaren over te nemen. Daar moeten dan uiteindelijk 1400 begraafplaatsen voor moslims worden gerealiseerd. Voor de aankoop van de grond aan de Annerweg moet Bibin 410.000 euro op tafel leggen.

Vorig jaar mei waren een open dag en een inzamelingsactie voor de islamitische begraafplaats in Zuidlaren weinig succesvol. Het aantal giften bleef toen steken op een paar duizend euro.

Eeuwig

Het initiatief voor een islamitische begraafplaats komt van Hamed Amrino, voorzitter van BIBIN. Op een islamitische begraafplaats wordt het gezicht richting Mekka neergelegd. Verder is het belangrijk voor moslims dat het graf voor eeuwig is en dat het in de toekomst dus niet geruimd kan worden.

Impressie van de begraafplaats

