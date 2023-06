Achttien vakantiewoningen in Norg mogen permanent bewoond worden

Een kwarteeuw duurde het proces om woningen in De Tip (het gebied rondom de Postmaatseweg en Langeloërweg in Norg) een permanente woonbestemming te geven. Gisteravond kwam aan die periode een eind, tot opluchting van de bewoners.

Want de transformatie van De Tip had nogal wat voeten in de aarde. Eigenaren van de huisjes wonen er al jaren permanent, maar het verkrijgen van een woonbestemming bleek lastig. Vooral omdat de provincie Drenthe pas in 2014 de teugels wat betreft permanent wonen in vakantiehuisjes wat liet vieren.

Einde aan twijfel

"Daarna ga je een transformatietraject in en dat kost ook tijd", blikt wethouder Robert Meijer (VVD) terug. "Je moet de neuzen dezelfde kant op krijgen en dat is met zo veel eigenaren soms best lastig."

Daarnaast leefden er tot vorige week zorgen bij de eigenaren van camping De Norgerberg over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Met een toezegging van de wethouder lijkt aan die twijfels een eind te zijn gekomen.

Natuurcompensatie

Een unanieme raad nam gisteravond het langverwachte besluit voor een woonbestemming in De Tip. Daarmee komt een einde aan ongelijkheid, aangezien sommige woningen in het gebied in 1997 al een woonbestemming kregen en andere niet.