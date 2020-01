Kamp Westerbork blij met excuses Rutte: 'Relevant en betekenisvol'

Gerdien Verschoor, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, reageert positief op de excuses die Mark Rutte heeft gemaakt voor de rol van de Nederlandse overheid bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat deed de premier tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam.

Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering excuses maakt voor hulp aan de Duitsers bij de Jodenvervolging. "Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten," zei Rutte gisteren in Amsterdam, 75 jaar na de bevrijding van naziconcentratiekamp Auschwitz.

'Relevant en betekenisvol'

Verschoor raakte geëmotioneerd door de excuses. "Ik zat aan tafel met een aantal nabestaanden en zij waren heel blij met de woorden van Rutte. Het is heel relevant en betekenisvol dat ze zijn uitgesproken. Dat werd gisteren ook zo ervaren. Het zijn heel grote woorden. Driekwart van de Joodse bevolking is uit Nederland weggevoerd en bijna alle Roma en Sinti zijn vermoord. Sommigen zeggen 'het is te laat', maar hier overheerste gisteren vooral het gevoel dat het belangrijk is dat eindelijk die excuses gemaakt zijn."

Beeld omgedraaid

Volgens Verschoor is het beeld van de Nederlandse rol tijdens de Tweede Wereldoorlog de afgelopen decennia volledig omgedraaid. "Er is in ons land heel lang het idee geweest dat wij alleen een volk waren van verzetshelden, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het tegendeel het geval was. Hopelijk worden we ons bewust van die rol én onze huidige rol. We kunnen nooit zomaar een omstander zijn. Als het gaat om antisemitisme moet je een standpunt blijven innemen."

Namen voorlezen

Bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork worden sinds woensdag de namen voorgelezen van 102.000 gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma. Het voorlezen van de namen duurt tot half vier vanmiddag.