Inbreker betrapt in leegstaand pand: 'Ik wilde even een jointje roken'

Een 31-jarige man uit Nieuw-Amsterdam had geen inbraakplannen, zei hij tegen de agenten toen hij op 7 september in zijn woonplaats in een leegstaand pand werd betrapt. "Ik wilde even een jointje roken", vertelde hij vanochtend aan de rechter in Assen. Die geloofde daar niets van en veroordeelde hem tot twee maanden voorwaardelijke celstraf.

Het bleef bij een waarschuwing, omdat de Nieuw-Amsterdammer in december al voor een eerdere inbraak in hetzelfde gebouw is veroordeeld. Die van 7 september had toen ook meegenomen kunnen worden, vond de rechter.

Pand in de gaten gehouden

Vanwege meerdere inbraken hield de politie het bewuste pand in Nieuw-Amsterdam, dat werd gerenoveerd, afgelopen zomer extra in de gaten. Agenten hoorden die nacht sleep- en loopgeluiden binnen en betrapten de Nieuw-Amsterdammer met een handlanger. Ze waren via een gat in het dak naar binnen geklommen.

De twee waren een blokje om en wilden even schuilen voor de regen en roken, vertelden ze. Het viel de agenten op dat beide mannen vieze handen hadden. Bij de woning van de 31-jarige man vonden ze bovendien koelventilatoren, koelelementen en koper, die uit het pand waren gestolen.

Vorige maand werkstraf gehad

In december kreeg de Nieuw-Amsterdammer honderd uur werkstraf voor de eerdere inbraak. Een nieuwe onvoorwaardelijke straf daar bovenop vond de rechter niet nodig. In de proeftijd bij zijn voorwaardelijke celstraf moet hij zich wel laten behandelen bij onder meer de verslavingszorg.

Zijn handlanger moet later nog voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie heeft hem een taakstraf van zestig uur aangeboden, maar die heeft hij niet geaccepteerd.