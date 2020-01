De Loohoeve blijft voorlopig open: 'Geen geldboompjes in de tuin'

Het pand in Schoonloo staat sinds afgelopen zomer te koop, maar is tot op de dag van vandaag niet van eigenaar gewisseld. "En als De Loohoeve nog niet verkocht is, kunnen we niet veel. Ik heb geen geldboompjes in de tuin", zegt Marleen Brouwer, samen met haar man Jeroen de huidige eigenaars van De Loohoeve. "Eind vorig jaar was er belangstelling, maar uiteindelijk trok die partij toch de stekker eruit."

'Mooie dingen kosten tijd'

In Hoogkerk, waar het stel hun restaurant zal openen in de Theresiakapel, moeten ook nog enkele hordes worden genomen. "We gaan naar een monumentaal pand en dat is fantastisch. We zijn heel blij dat we daar in mogen. Maar er moeten nog wel wat puntjes op de i worden gezet. Daar wachten we nu op. Mooie dingen kosten tijd", weet Brouwer.

Michelinster

De Loohoeve is in het trotse bezit van een Michelinster. Die prestigieuze onderscheiding verhuist niet automatisch mee naar Hoogkerk. "De Loohoeve blijft De Loohoeve, terwijl ons nieuwe onderkomen in de kapel een meer internationale naam krijgt. En daar staat geen ster op. De koks gaan wel mee, dat weet Michelin ook. We hopen de ster weer te kunnen verdienen."

Kliekjes

Als Marleen en haar man daadwerkelijk van Drenthe naar Groningen vertrekken, volgt er dan een afscheidsmenu? "Misschien maken we er een hele afscheidsweek van", lacht ze. "Voordat we op vakantie gaan en na de kerstdagen koken we wel vaker de koelkast leeg. Wie weet gooien we de kliekjes er weer tegenaan."

Lees ook: