Kinderraad in Assen moet blijven: 'Volwassenen denken in problemen en wij in oplossingen'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen vindt dat de kinderraad door moet gaan. De kosten hiervoor zijn 17.500 euro per jaar en die moeten structureel opgenomen worden op de begroting van de provinciehoofdstad.

De afgelopen vier jaar heeft de kinderraad in Assen een start gemaakt. Na vier jaar was het tijd om te evalueren. Daaruit blijk dat zowel de kinderen, ouders, scholen, projectgroep en de burgemeester enthousiast zijn over de inzet van de kinderraad.

Kinderen hebben ook een stem

Op dit moment is Fieke Warners nog kinderburgemeester van Assen. Zij vindt het belangrijk dat ook kinderen mee kunnen bepalen over zaken in het gemeentehuis. "Kinderen hebben ook een stem en die stem moeten we ook echt laten horen. Wat ik denk is dat volwassenen vaak in problemen denken en wij juist in oplossingen. En dat heb je nodig in de gemeente."

Ook burgemeester Marco Out vindt het goed dat de gemeente in gesprek is met de inwoners. "En dus ook met de jeugd. Met de kinderraad komen we makkelijk in gesprek met deze groep. Het geeft ook nieuwe inzichten, want wat vinden twaalfjarigen van onderwerpen. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht met het inrichten van het Koopmansplein."

Helpen

Het doel van de kinderraad is niet alleen om kinderen te leren over de gemeenteraad, democratie en burgerschap. Maar ook dat zij hun eigen mening uiten en de mening van andere kinderen meenemen. Ook mogen de kinderraadsleden helpen bij het schrijven van nieuw beleid. Daarnaast spreken ze met belangrijke mensen, zoals de politie. En gaan ze op bezoek bij DNK-NXT, het Drents Museum en de Eerste Kamer in Den Haag.

En ook kinderburgemeester Warners merkt dat ze veel geleerd heeft het afgelopen jaar. "Ik kan makkelijker met mensen om gaan, heb veel nieuwe kinderen leren kennen, maar ik heb ook de weg weten te vinden in het gemeentehuis. En ik ben veel minder verlegen dat toen ik hier net binnenkwam, daar zie ik zelf een hele verbetering in."

'Veel op mijn schouders'

Of Warners ooit nog een keer burgemeester wil worden? ' Nee', zegt ze. "Er leunt te veel op mijn schouders. Maar ik zou later wel iets in de politiek willen doen." Ze wil nog een tip meegeven voor de volgende kinderburgemeester. "Je moet niet bang zijn, want het komt wel goed. Als je niet verlegen bent, kan je zeker kinderburgemeester worden."