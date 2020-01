Politie zoekt vier daders gewelddadige beroving Ruinen

De gewelddadige beroving in Ruinen van vorige week dinsdag is gepleegd door twee mannen en twee vrouwen. Daar gaat de politie vanuit, meldt een woordvoerster.

"De twee vrouwen en één van de mannen zijn blank, de tweede man is getint, heeft het slachtoffer ons verteld. Meer kan hij ons niet over de daders vertellen", zegt ze. De politie hoopt dat getuigen kunnen helpen bij het vinden van het viertal.

Onderzoek met speurhond

Tijdens de beroving werd het slachtoffer in en om zijn woning aan de Westerstraat mishandeld. Hij is meerdere keren met 'een voorwerp' geslagen. "Waarmee precies melden we niet, want dat is daderinformatie", legt de woordvoerster uit. Volgens een buurtbewoner gaat het om een brandblusser. Diezelfde buurtgenoot vertelde kort na de beroving ook dat de politie onderzoek deed met een speurhond.

De daders hebben meerdere spullen gestolen. Over wat er is buitgemaakt wil de politiewoordvoerster ook niets zeggen, zolang het onderzoek loopt. Het slachtoffer was volgens haar niet alleen thuis, maar de anderen zijn niet mishandeld.