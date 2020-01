Museum Collectie Brands opent pop-upmuseum in centrum Emmen

Museum Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht en het Emslandmuseum uit het Duitse Lingen openen begin april een pop-upmuseum in Emmen Centrum. Het museum wordt volgens voorzitter Hank Peters gehuisvest in een leegstaand winkelpand tegenover het Emmer gemeentehuis en heeft 75 jaar vrijheid als thema.

Emmen werd op 10 april 1945 door de Polen en Canadezen bevrijd en dat wordt uitvoerig gevierd en herdacht. In het tijdelijke onderkomen van de Collectie Brands is een expositie te zien over de keuzes van mensen uit de grensstreek in oorlogstijd. Hier staan volgens voorzitter Hank Peters van de Collectie Brands persoonlijke verhalen van mensen centraal.

Verleiden

Het pop-up museum in Emmen moet bezoekers verleiden om een kijkje te nemen bij een andere deel van deze expositie in het museum in Nieuw-Dordrecht. Volgens Peters gaat het nadrukkelijk om een tijdelijk museum en is een verhuizing van de Collectie Brands naar Emmen dus niet aan de orde.