Vier maanden cel voor zware mishandeling in gevangenis Veenhuizen

Voor een zware mishandeling van een medegedetineerde in de gevangenis in Veenhuizen is een 24-jarige Marokkaanse man veroordeeld tot vier maanden cel.

De rechter straft lager dan de geëiste zes maanden cel. Dit heeft met name te maken met het tijdsverloop. De feiten zijn al van juni en augustus 2018. Er is geen reden gegeven waarom deze zaken zo lang op de plank zijn blijven liggen.

Keuken uitgelokt

De rechter rekent de man met name aan dat hij in de gevangenis een medegedetineerde zwaar toetakelde. Dat deed hij terwijl hij een celstraf uitzat voor een geweldsdelict. Dit weerhield hem er niet van om binnen de gevangenismuren opnieuw tekeer te gaan.

De medegedetineerde werd uit de keuken gelokt door de twintiger. Op de luchtplaats werd het slachtoffer aangevallen door de broer van de man. De twee broers sloegen de gelokte man een gebroken neus en kapotte voortanden. De beveiligers zagen dit via de camerabeelden gebeuren en grepen in.

Broer eerder veroordeeld

Twee maanden later raakte de Marokkaan betrokken bij een gevecht op de parkeerplaats in Stadskanaal. Een slachtoffer liep steekwonden op. De rechter is het met de officier van justitie eens dat niet is bewezen dat de twintiger diegene was die stak. Maar hij was er verder wel bij en liep weg van het geweld.