Stuntrijder Brink mist geen TT: 'Dan mogen wij onze banden oproken'

In tien jaar tijd heeft stuntrijder Martijn Brink (35) geen TT Festival gemist en ook volgende week is zijn show 'Perfect Freestyle' in de binnenstad van Assen te zien. "Ik kon ook nooit normaal op een fiets zitten."

Als Brink in zijn thuisstad op de openbare weg kan stunten, is hij erbij. "Volgens mij heb ik geen een TT Festival gemist", glundert de automonteur een week voor het evenement.

'Gek, gekker, gekst'

Een wheelie, stoppie, burn-out en driften. Brink smult er van en is in te huren. "Vroeger op de fiets ging het altijd gek, gekker, gekst. Van kleins af aan was dat al zo."