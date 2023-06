'FC Emmen heeft een goede keuze gemaakt, Fred is een toptrainer'

Fred Grim als trainer

Na zijn voetbalcarrière wordt Grim keeperstrainer bij Ajax, in 2007 wordt hij clubtrainer, eerst als assistent bij Sparta in Rotterdam. Zijn eerste club als hoofdtrainer is Almere City FC in 2012. Daar vertrekt hij in 2015 om bondscoach te worden van Jong Oranje.

Een jaar later wordt Fred Grim assistent van het grote Oranje naast bondscoach Danny Blind. Als Blind in 2017 moet vertrekken na de 2-0 nederlaag in het WK-kwalificatieduel tegen Bulgarije, wordt Grim interim-bondscoach. Later dat jaar wordt hij opnieuw assistent, nu onder bondscoach Dick Advocaat. Oranje weet zich dan niet te plaatsen voor het WK, dat in 2018 in Rusland wordt gehouden.

Verliezen van FC Emmen

Eind 2017 wordt Grim de assistent-trainer van Dick Advocaat bij Sparta Rotterdam. Die ploeg moet zich dan zien te handhaven in de eredivisie en treft in de finale van de playoffs een bijzondere tegenstander uit de eerste divisie: FC Emmen. De Drenten winnen en promoveren in 2018 voor de eerste keer naar het hoogste niveau.

In juli 2018 gaat de Amsterdammer aan de slag bij RKC Waalwijk en promoveert met die club in 2019 naar de eredivisie. In 2021 wordt hij hoofdtrainer van Willem II, maar moet daar vanwege tegenvallende resultaten een jaar later vertrekken.