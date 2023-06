Vaste bewoners moeten Hart van Drenthe verlaten, verhuurders aangesproken

De gemeente Midden-Drenthe is begonnen met het sturen van brieven naar eigenaren van recreatiewoningen op vakantiepark Hart van Drenthe in Zwiggelte. In die brief zegt ze permanente bewoning van vakantiehuizen te willen beëindigen en dat de gemeente daarop gaat handhaven.

Momenteel schrijft de gemeente huurders van vakantiehuizen, die zich hebben ingeschreven bij de basisregistratie van de gemeente, al aan om een ander permanent onderkomen te zoeken. Als die bewoners vervolgens vertrekken komen er momenteel nieuwe bewoners voor terug. De gemeente ziet dat ze daarna weer van vooraf aan kan beginnen.

Boete

Door de verhuurders aan te spreken hoopt de gemeente in een klap alle permanente bewoning op Hart van Drenthe voorgoed te beëindigen. Wel zegt de gemeente dat er niemand zomaar op straat komt te staan. Als eigenaren van recreatiewoningen de brief van de gemeente negeren kunnen ze een boete krijgen. Een gang naar de rechter wordt ook niet uitgesloten.

De gemeente laat verder in de brief weten dat ze niet alleen huurders gaan aanpakken die ingeschreven staan bij de basisadministratie van de gemeente, maar ook gaat ze huurders aanpakken waarvan ze denkt zeker te weten dat ze de recreatiewoning permanent bewonen.

Coulance mogelijk

Volgens wethouder Rico Schans (Gemeentebelangen) zijn de gemeente en de Vereniging van Eigenaren (VvE) het eens dat de toekomst van Hart van Drenthe ligt in de recreatiesector, waarbij er geen ruimte is voor permanent verblijf.

"Inmiddels zijn we al een aantal jaar bezig met handhaving, dat gaat in goede harmonie, maar we merken een toestroom van mensen die permanent willen wonen. Het lijkt ons goed om eigenaren aan te schrijven en juridisch verantwoordelijk te maken om hier een eind aan te maken", verklaart Schans.

De wethouder kan zich voorstellen dat de woningeigenaren schrikken van dit nieuws. Mochten mensen de inhoud van de brief negeren, dan gaat een zogeheten handhavingstraject in werking, kondigt Schans aan. "We geven mensen tijd om een andere woning te vinden. Als aan kan worden getoond dat ze hun stinkende best doen, dan zijn we best coulant", belooft de gemeentebestuurder. "Maar, dit moet wel stoppen."

De Hullen