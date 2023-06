'Band in vorm' Orange Skyline speelt op Pinkpop

"Ik denk wel dat we met de muziek die nog gaat komen naar een nieuwe level gaan. Of we er komen, dat kun je op voorhand nooit zeggen, maar we moeten het wel blijven proberen om net zoals op de vorige plaat met knallende rocksongs te komen. Ik vind het ook belangrijk dat het geen herhaling wordt van wat we eerder deden. Het is gewoon: nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Plezier

Van der Wielen is zich bewust van het feit dat zijn band de wind in de rug heeft. "Nu valt alles de goede kant op, maar ik zeg er ook gelijk bij dat als het iets minder zou gaan, dan zouden we er ook vol voor blijven gaan. We laten ons niet opjagen, maar proberen gewoon zoveel mogelijk plezier te beleven aan de dingen die we doen."