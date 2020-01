Meeste tuinvogeltellers geteld in Drenthe; huismus meest geturfd

De huismus is net als vorig jaar het vaakst gezien in Drenthe (foto: Pixabay)

De Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming was het populairst bij inwoners van Drenthe. Acht op de duizend Drenten zochten en turfden van vrijdag tot en met zondag de gevleugelde bezoekers van hun tuin of balkon. De huismus zagen ze het vaakst.

Dat blijkt uit cijfers van de natuurbeschermingsorganisatie. In Drenthe zijn in totaal 89.268 vogels geteld.

Friezen en Zeeuwen tellen ook mee. 6,8 op de duizend inwoners van Friesland en Zeeland deden aan de Tuinvogeltelling mee. In Limburg en Zuid-Holland deden relatief de minste mensen aan de Tuinvogeltelling mee.

Huismus, koolmees, pimpelmees, ...

Net als vorig jaar is de huismus het meest geteld in onze provincie. Bijna 25.000 huismussen zijn genoteerd. De koolmees staat op nummer twee met bijna 12.400 turven. Nummer drie op de lijst is de pimpelmees. Deze vogel is 8.750 keer geteld. De vink en de merel maken de top 5 compleet.

De top 10 meest getelde vogelsoorten in Drente

Vogel Aantal 1 Huismus 24.967 2 Koolmees 12.389 3 Pimpelmees 8.750 4 Vink 5.873 5 Merel 5.341 6 Roodborst 3.117 7 Ringmus 2.767 8 Houtduif 2.754 9 Spreeuw 2.415 10 Ekster 2.377

Landelijk staan dezelfde vogels in de top 3. De kauw, die in Drenthe niet in de top 10 staat, is de vierde meest getelde vogel in Nederland. In totaal telden 90.000 deelnemers bijna 1,6 miljoen vogels.

