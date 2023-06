'Angela' moet intimidatie in Asser horeca te lijf gaan

Stel dat je je onveilig voelt tijdens het uitgaan of een date. Hoe vraag je dan zo onopvallend mogelijk om hulp? In april kondigde de gemeente Assen het initiatief 'Ask voor Angela' aan. Mensen die zich bedreigd of geïntimideerd voelen kunnen dan op een laagdrempelige manier om hulp vragen bij horecapersoneel.

Hoe werkt het?

Zodra je aan horecapersoneel vraagt of 'Angela' er is, weten zij dat je in nood bent. Vijf horecagelegenheden in Assen doen mee aan het project, waaronder Frank van Urk van café De Koppelpaarden. "Er zijn weleens situaties waarin we wat voor mensen kunnen betekenen. 'Vraag naar Angela' zal zeker helpen, het is een goed initiatief. Alle signalen dat mensen zich veilig moeten voelen tijdens het uitgaan zijn goed", zegt Van Urk.

Op de toiletten van het café hangt de poster met uitleg hoe mensen het codewoord kunnen gebruiken. Ook het horecapersoneel heeft instructies gekregen als ze de hulpvraag krijgen. Zo moeten ze vragen wat er aan de hand is en wat ze kunnen doen. Eventueel kan het horecapersoneel met het alarmnummer 112 bellen.

Overgewaaid

Britse studente Alice Chamberlain is in 2016 het project in het Verenigd Koninkrijk gestart en heeft het voor haar studie nu ook in Assen opgezet. "Bij ons is het een groot succes. Sterker nog, het is soms zelfs zo dat mensen alleen bij een bepaalde gelegenheid gaan stappen waarvan ze weten dat ze om 'Angela' kunnen vragen. Denk aan blind dates, maar ook veel jonge studenten kijken goed waar ze wel en niet terecht kunnen. Het geeft ze een gevoel van veiligheid dat ze weten dat hulp altijd dichtbij is", aldus Chamberlain.

Van Urk heeft de afgelopen maanden een speciale training gevolgd. "Wat moet je doen in een bepaalde situatie? Je moet vooral aanvoelen hoe je moet ingrijpen. Ervaring is dan heel belangrijk."

TT

Met de TT in aantocht komt dit initiatief precies op tijd, denkt Van Urk. "Ik hoop uiteraard niet dat het nodig is dat mensen om 'Angela' moeten vragen. Maar met minder toezicht en ontzettend veel mensen op de been zou het best kunnen helpen."