Noordelijke ondernemers nemen Groen Groep Eelde over

Noordelijke boom- en plantenkwekers nemen de Groen Groep Eelde over van bloemenveiling Royal Flora Holland. Ze willen hun eigen afzet van tuinproducten daarmee waarborgen. De activiteit past niet meer in de strategie van Flora Holland.

Noordelijke kwekers gebruiken de Groen Groep Eelde als regionale afzetmarkt. Klanten zijn hoveniers, tuincentra en gemeenten die er met name bomen en planten kopen. Klanten komen uit het hele Noorden en ook Noordwest Duitsland. De Groen Groep bestaat uit een deel waar je met een winkelwagentje rond kan lopen en een deel waar je bestellingen af kan halen. "Er zijn bedrijven die een bestelling doen en deze dan afhalen bij de Groen Groep voor de aanleg van een tuin of een plantsoen", zo zegt bedrijfsleider Gerard Esser.

Volgens Esser is de afzet van bomen en planten in de eigen regio ooit de reden geweest voor de oprichting van de Groen Groep, zo'n 25 jaar geleden. "Destijds is het opgericht door kwekers onder de Bloemenveiling Noord Nederland. De verkoop liep niet. Veel klanten gingen naar plekken als Boskoop om daar in te kopen." Na verschillende fusies is het bedrijf onderdeel geworden van Royal Flora Holland.

Groen Groep zelfstandig door

De Groen Groep past niet in de strategie van de bloemenveiling. Voor de kwekers reden om het bedrijf over te nemen en te behouden voor de toekomst. "Het is van groot belang voor de afzet van kwekers. Een klein groepje doet de overname met financiële hulp van in totaal zo'n twintig bloemen- en plantenkwekers uit het Noorden." Zo'n tachtig kwekers leveren hun producten aan de Groen Groep Eelde. Zij blijven volgens Esser leveren. Ook de acht personeelsleden gaan mee. "We hopen wel dat we aan onze naamsbekendheid kunnen werken. Vooral bij gemeenten. Die weten ons nog niet allemaal te vinden." Wanneer de overname definitief is, is nog niet duidelijk.