Donaties voor islamitische begraafplaats stromen binnen

Sinds de benefietactie voor de aanleg van een islamitische begraafplaats in Zuidlaren afgelopen weekend, blijft er geld binnen komen bij de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen In Nederland. Dat zegt bestuurslid Hamed Amrino.

Tijdens de actie van gisteren in Utrecht werd ruim 41.000 euro gedoneerd. "Maar ook afgelopen nacht bleven de donaties binnen komen en vandaag nog steeds", zegt een opgetogen Amrino. "Ook worden we door heel veel instanties gebeld die ook inzamelingsacties willen organiseren."

Geld eerder bij elkaar

Voor de begraafplaats in Zuidlaren, die naar verwachting de grootste moslimbegraafplaats in Noord-Europa wordt, is in totaal 410.000 euro nodig. Na de actie van gisteren was er zo'n 203.000 euro binnen. "Er is ook iemand die heeft toegezegd dat hij ons de helft van het totaalbedrag wilde lenen, als wij de andere helft binnen hadden. Dat zou dus nu kunnen, maar we maken geen gebruik van die lening", zegt Amrino.

De stichting BIBIN heeft er alle vertrouwen in dat ze het geld zelf bij elkaar kan krijgen en ook wel binnen vijf maanden, eerder dan verwacht. "De begraafplaats staat te koop en in principe moet de overdracht van de grond voor 1 juli geregeld zijn. Maar we verwachten dat het eerder gebeurt, omdat het nu zo hard gaat met de donaties."

Het inzamelen voor de begraafplaats kende een langzame start. Amrino: "We hadden in eerste instantie moeite om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Mensen kenden onze organisatie niet. Maar nu we er veel moeite voor gedaan hebben, gaat het snel."

Nu maar één begraafplaats

Er is veel animo om begraven te worden op een islamitische begraafplaats. Als voorbeeld noemt hij Marokkaanse Nederlanders. "Velen van hen voelen zich erg verbonden met Nederland, dus waarom zouden ze zich nog in Marokko laten begraven?"

In ons land zijn wel plekken voor moslimgraven op reguliere begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld in Hoogeveen, maar op dit moment is er maar één begraafplaats die puur islamitisch is. "Die is in Almere. Wij willen graag landelijke dekking, zodat nabestaanden van overledenen niet het hele land door hoeven te reizen als ze een graf willen bezoeken."

Eeuwige grafrust

Een verschil met Nederlandse begraafplaatsen is dat op een islamitisch kerkhof alle graven naar het Oosten zijn gericht. Moslims worden met het hoofd richting Mekka begraven. Maar een belangrijker verschil is de eeuwige grafrust, die op andere kerkhoven in Nederland niet gegarandeerd is. Amrino: "Als je eenmaal begraven bent op een islamitische begraafplaats word je niet meer opgegraven. Dat is een eis in ons geloof, net als bijvoorbeeld in het jodendom. Daarom willen we graag eigen begraafplaatsen."

Als over een paar maanden de grond wordt aangekocht, is er trouwens nog niet meteen een begraafplaats, verduidelijkt de BIBIN-bestuurder. "Daarna beginnen we met de aanleg ervan."

