Geen subsidies, dus geen plek meer voor veteranen bij munitiedepot Nieuw-Balinge

Een geschikte daginvulling voor veteranen met PTSS. Dat is wat het oude munitiedepot in Nieuw-Balinge biedt aan zeventien voormalige militairen die bijna dagelijks op het terrein klusjes uitvoeren of gewoon een kop koffie komen drinken. Om even in een veilige omgeving hun posttraumatische stressstoornis opzij te kunnen zetten. Dat kan nog tot december. Vanaf dan loopt de subsidie die de stichting krijgt af en die wordt niet verlengd. De stichting richt zich daarom noodgedwongen op een volgend maatschappelijk project.

In een van de vele bunkers ligt allerlei gereedschap uitgestald. Het is gesorteerd en over tientallen tafels verspreid. "We hebben hier een bouwhistorisch materialendepot en vangen sinds een jaar of vijf veteranen op", vertelt Sandra Hoekman van de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe. Het uitzoeken van de honderden zagen, beitels, vijlen enzovoort is bijvoorbeeld door die oudgedienden gedaan.

Veilige omgeving

"De veteranen voelen zich hier prettig, omdat het een heel rustige en veilige omgeving is. We weten precies wie er op het afgesloten terrein is. Ze komen hier vrijwillig, wanneer ze willen en helpen mee met de dagelijkse werkzaamheden", legt Hoekman uit. "De groep die wij hier hebben kan niet meer volledig meedoen aan de maatschappij en heeft soms al moeite met een winkelbezoek of een busrit. Veel prikkels en een issue met veiligheid, dat is de rode draad."

Waar de stichting drie jaar geleden nog vijf veteranen over de vloer kreeg, zijn dat er nu zeventien, waarvan vijftien uit Drenthe. Van de provincie kreeg de stichting al die jaren subsidie voor dit project, maar die eindigt in december. "We kunnen geen financiering vinden om dit voort te zetten, dus dan moeten we helaas stoppen", treurt Hoekman.

Geen zorg, dus geen subsidie

Officieel levert de stichting geen zorg aan de hulpbehoevende doelgroep. "Wij kunnen dus niet in een zorghokje geplaatst worden. We zorgen wel voor die jongens, maar niet als zorginstelling. Eén of twee keer in de week hebben ze zorg in de vorm van traumaverwerkingstherapie, maar de rest van de week hebben ze ook gewoon PTSS. Dan kunnen ze op deze plek gewoon zijn. Om even afstand te nemen van hun structuur, de drukte of hun eigen gedachten."