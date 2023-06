Drenthe verduurzaamt en daardoor zit Marsdijk vaker zonder stroom

De wijk Marsdijk in Assen kampt de laatste weken steeds vaker met stroomstoringen. Het terugleveren van stroom door zonnepanelen zorgt ervoor dat zekeringen van transformatoren in verdeelstations doorbranden.

"Dat is niet alleen in Marsdijk het geval", laat woordvoerder Cyriel Hamstra van Enexis weten. "De infrastructuur in woonwijken is tientallen jaren geleden aangelegd. We hadden met geen mogelijkheid kunnen voorzien dat er nu zoveel stroom door de infrastructuur zou moeten. Tegenwoordig wordt het stroomnetwerk robuuster gemaakt."

Meer zonnepanelen in Drenthe

Dat juist nu de problemen opspelen komt omdat het zonnig is buiten en de zonnepanelen maximaal willen terugleveren aan het netwerk. Op hetzelfde moment wordt er stroom verbruikt en dat moet door dezelfde kabel. Vooral op de piekmomenten tussen half twaalf en twee uur is er onvoldoende capaciteit.

Volgens Hamstra komt dit probleem steeds vaker voor, met name in Groningen en Drenthe, omdat daar steeds meer zonnepanelen verkocht worden. "Onze monteurs rijden het vuur uit de sloffen", zegt Hamstra. "Ze gaan van transformatorstation naar transformatorstation om ervoor te zorgen dat ze in de lucht blijven." Ook zegt hij dat, mocht de zekering in de wijk er niet uit klappen, dat sommige omvormers uit gaan als beveiliging.

'Historische verbouwing'

Volgens Hamstra zijn voor alle problemen nog lang geen pasklare oplossingen in zicht. "We werken momenteel al aan het wijkgericht aanpakken van het stroomnetwerk om dat robuuster te maken. Dat gaat iedereen merken. In alle wijken wordt de capaciteit opgeschroefd. Het is een historische verbouwing."