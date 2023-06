N33 gaat dit weekend dicht, ook oponthoud op A32 bij Meppel

Verkeer dat over de N33 en A32 wil rijden, moet dit weekend rekening houden met extra reistijd. Beide wegen liggen er (deels) uit vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Gebruikers van de N33 moeten dit weekend sowieso een andere route nemen. De gehele route tussen Assen en Siddeburen is in beide richtingen dicht tussen vrijdagavond 19.00 uur en maandagochtend 05.00 uur. Weggebruikers kunnen omrijden via de de stad Groningen door de A28 te nemen en vervolgens verder te rijden op de A7.