Wat als er geen water meer uit de kraan komt? WMD test noodvoorziening

Stel het is 28 graden en er komt door een storing een paar dagen geen water meer uit de kraan. Wat doe je dan? Waterleidingmaatschappij WMD is hier op voorbereid en hield vandaag een oefening om te kijken of die plannen ook werken.

Het nood-drinkwatersysteem wordt ingezet als de normale drinkwaterlevering niet werkt. Het gaat dan niet om een kort noodgeval, bijvoorbeeld een breuk in een waterleiding, maar om een langdurige storing.

"Het is een verplichte voorziening die wettelijk is geregeld", zegt Henk Brink van WMD. "We moeten drie liter water per dag per persoon kunnen leveren als de drinkwaterlevering langdurig stilvalt."

Daarom werd er vandaag een nood-drinkwaterpunt getest in Zuidlaren. Inwoners konden daar drie liter water per persoon tappen.

"We hebben meerdere procedures voor noodvoorzieningen, en daar is dit er een van", aldus Brink. "En die moet je ook testen, zodat je weet dat het werkt als het nodig is."