25 jaar na hun evacuatie naar Drenthe: 'Gelukkig ging alles goed'

Het is deze week 25 jaar geleden dat dijken in Gelderland dreigden door te breken. Een kwart miljoen inwoners, waaronder de familie Strijker uit Vuren, moesten het Rivierengebied verlaten voor hoger gelegen grond. In Drenthe vonden ze onderdak. Roel en Els en hun kinderen reden naar Makkum, dichtbij Beilen, om te bivakkeren bij de ouders van Els.

Kolkende watermassa

Volgens Els waren het angstige momenten voorafgaand aan hun evacuatie. "Je zag de beelden op tv en in het weekend ervoor waren we naar de dijk gelopen om te kijken hoe hoog het water stond. Als je dan de kolkende watermassa door de rivier zag stromen, dacht je: Je moet er niet aan denken dat alles doorbreekt. Het was wel angstig ja."

Toch leek dat moment nabij. Roel en Els kregen te horen dat ze hun huis in Vuren moesten verlaten en verplaatsten in allerijl hun spullen naar zolder. "We hadden geen dozen waar je ze in kon doen, dus alles werd los neergelegd. Het was chaos op dat moment", kijkt Els terug.

Een dag na het bericht reden ze naar Drenthe. In Makkum hielden ze de situatie thuis in de gaten door elke dag het journaal te volgen. "Het was wel elke keer spannend als je weer de uitzending keek. Het was heel vaak in het nieuws, omdat ze bang waren dat de dijk zou verschuiven. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het was wel spannend", zegt Roel.

"Maar aan de andere kant, alles was in veiligheid gebracht en je zat met je gezin hoog en droog", relativeert Roel. "Dus mwa, wat kon je verder gebeuren?"

Terug naar huis

Na vijf dagen in Makkum kregen Roel en Els te horen dat de dijk het heeft gehouden en dat ze naar Vuren mochten terugkeren. Els legt uit wat ze daar aantrof. "Het was een beetje een spookachtig dorp, want bijna iedereen was weg. Je zag mensen met karretjes terugkomen met huisraad erop en op de viaducten stonden allemaal vrachtauto's. Ik weet nog, als je Vuren inreed, dan had je een garage met vrachtauto's. Dat was allemaal weg. Het was heel bizar."

Hun huis vonden ze terug zoals ze het hadden achtergelaten. Er was geen schade. Hun spullen stonden nog steeds op zolder en zelfs de varkenshaas in de vriezer, die van de stroom werd gehaald, was nog goed, zegt Roel met een lachje.

'We hebben ons prima vermaakt'

Terugkijkend op hun laptop geleden zeggen ze dat ze het nooit zullen vergeten. Hoe ervoeren ze hun tijd in Drenthe? "Gezellig. We hebben ons prima vermaakt", aldus Roel. Het was wel billenknijpen hoe de situatie zich zou ontvouwen. Els: "Het was best wel spannend geweest of de dijk zou doorbreken ja of nee. Gelukkig was alles goed gegaan."