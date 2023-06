Daling WW-uitkeringen in Drenthe zet door: 'Heeft te maken met seizoenswerk'

Drenthe daalt hard

Vanaf dit voorjaar is de terugval van het aantal WW'ers in Drenthe groter dan in veel andere provincies. "Dat heeft vooral te maken met het seizoenswerk", ziet Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij uitkeringsinstantie UWV.

Hier vinden mensen vanaf het voorjaar vaker werk in de 'groene' sector, landbouw en horeca. Het leidt ertoe dat de daling van het aantal WW-uitkeringen nóg sterker wordt, zo legt Oosterveld uit. Maar, zegt hij erbij: "Het is een tijdelijk effect, omdat seizoenswerk natuurlijk weer voorbijgaat. Het kan daardoor zijn dat er in het najaar weer iets méér WW'ers in Drenthe zijn."

Na de zomer zijn er over het algemeen meer 'Randstadbanen' beschikbaar. "Vooral in de zakelijke dienstverlening en de ICT", vertelt Oosterveld. "Zo heb je steeds wat tijdelijke effecten."

Bijna 4500 Drenten in de WW

De dipjes en oplevingen vormen de marge van een langer lopende trend die in heel Nederland zichtbaar is: het aantal uitgegeven WW-uitkeringen daalt al tijden. "De economie groeit, maar het personeelsaanbod blijft achter, ook omdat Nederland vergrijst", constateert Oosterveld. Het leidt ertoe dat werk vinden relatief eenvoudig is.