Naamloze autodief ontloopt zijn straf niet

Kan iemand zonder een aantoonbare identiteit worden veroordeeld voor een misdrijf? Over die vraag boog de politierechter in Assen zich maandag. Conclusie: het kan. De rechter veroordeelde een naamloze autodief tot zestig dagen cel, waarvan tien voorwaardelijk.

De onbekende man werd op 4 december in Eext aanhouden, omdat hij in een auto reed die een paar dagen eerder was gestolen in Elburg (Gld.). De auto stond daar bij een garagebedrijf, op een afgesloten terrein, met de contactsleutels in het slot. De dief had een slaapplek nodig en zag in de auto met sleutels een perfect onderkomen.

Nieuw-Zeeland of Ameland?

Tegen de politieagenten in Eext zei de man dat hij waarschijnlijk 37 jaar oud is en uit Nieuw-Zeeland komt. Later kwam hij met een andere naam op de proppen en zei hij dat hij waarschijnlijk op Ameland is opgegroeid. Zijn DNA komt niet voor in de Nederlandse DNA-databank.

Het Openbaar Ministerie heeft geen foto van de man openbaar gemaakt op zoek naar duidelijkheid, omdat het misdrijf daarvoor simpelweg niet ernstig genoeg was. De officier van justitie eiste de straf die de rechter uiteindelijk oplegde.

Op zoek naar identiteit

Of de man nu uit Nieuw-Zeeland, Ameland of Venlo - dit laatste zei hij in de rechtszaal - komt, het ontbreken van een officiële identiteit mag geen reden zijn om zijn straf te ontlopen, vindt de rechter. Hij baseerde zich op een uitspraak van de Hoge Raad.

De naamloze man gaf ook in de rechtbank verschillende namen op. Hij is onderzocht door een psychiater, maar die kon geen stoornissen bij de man vinden. De dief zit sinds 4 december vast. Dat betekent dat hij morgen vijftig dagen gezeten heeft en dan vrij komt. Hij moet zich van de rechter vanaf dan verplicht laten begeleiden door de reclassering. Samen met zijn begeleider moet hij uitzoeken hoe het met zijn identiteit zit.