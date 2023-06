Ongeluk bij Hooghalen, file weer voorbij

Op de A28 bij Hooghalen is vanmiddag een ongeluk gebeurd waar in ieder geval een auto en vrachtwagen bij betrokken zijn. Volgens een omstander wordt een slachtoffer verzorgd in de ambulance.

Het incident leidt tot oponthoud voor verkeer in zuidelijke richting. Vanaf Assen-Zuid sluiten weggebruikers aan in de file. Het is niet duidelijk wanneer de weg weer volledig opengaat.