FC Emmen Podcast #23 Nikolai Laursen: wordt het voetbalmiljonair of Hardenberg?

De FC Emmen Podcast gaat natuurlijk over het gelijkspel van FC Emmen tegen Vitesse. Eindelijk stond de ploeg in een uitwedstrijd op, al was het pas na een donderspeech van Dick Lukkien in de rust. Opvallend was de vroege wissel van Nikolai Laursen, tien minuten voor rust. Een signaal van Lukkien, die door de ploeg werd opgepakt. Ook de wissel in de rust van Hilal Ben Moussa bracht een verbetering. Maar het panel is het eens Laursen staat op een kruispunt in zijn carrière. "Wordt hij voetbalmiljonair of is HHC Hardenberg zijn volgende club."