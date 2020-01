FC Emmen huurt vijfvoudig Turks international Frei

Frei speelde in de jeugd van FC St. Gallen en Grasshopper Zürich, voordat hij in 2011 de overstap maakte naar Fulham in de Premier League. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Cardiff City, Besiktas, Birmingham City en Istanbul Basaksehir. Vorig seizoen werd hij door die club in de winter voor een half jaar verhuurd aan Maccabi Haifa in Israël.

In totaal kwam hij in 101 wedstrijden in actie in de hoogste Turkse competitie en speelde hij 23 duels in de Premier League.

Anco Jansen in de rol van technisch manager

"Ik wilde graag weer in Europa spelen en het liefst bij een club die verzorgd en aanvallend voetbal speelt. Ik heb goede berichten over de club gekregen van Etiënne Reijnen, die vorig jaar mijn teamgenoot was in Israël. Via Reijnen kwam ik in contact met Anco Jansen. Hij heeft me gebeld en gezegd dat het een warme, familiaire club is en dat hij én de club me er graag bij willen hebben."

Ik hoop door veel te spelen in Emmen weer in beeld te komen voor de nationale ploeg. Kerim Frei, de nieuwe huurling van FC Emmen

De flankspeler werd in 2016 voor het laatst opgeroepen voor het Turkse nationale team. "Ook daarom wil ik graag weer in West-Europa spelen. Ik wil opnieuw in beeld komen bij de bondscoach. Of ik fit ben? Ja, absoluut. Ik kan zaterdag zeker spelen, maar dat is aan de trainer.

Ook vorig seizoen al op de wensenlijst

Voorzitter Ronald Lubbers: "Vorig jaar hebben we ook geprobeerd om Kerim op te halen in de winter, maar dat is toen niet gelukt. Door de transfer van Luciano Slagveer hadden we nog wel een vervanger nodig op de flanken en we zijn dan ook blij dat we hem nu wel konden halen."