Wederom mislukt poging om geld vrij te maken voor Drukkerijmuseum in Meppel

Opnieuw komt er vanuit de politiek een plan om het Drukkerijmuseum in Meppel open te houden. En opnieuw loopt het op niets uit.

Deze keer nemen de fracties van de CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Meppel het initiatief. Ze vragen de gemeente om 12.000 euro vrij te maken voor het museum. Een meerderheid krijgt het plan niet.

Het Drukkerijmuseum is sinds 1 juni gesloten vanwege financiële problemen. Een eerdere discussie in de gemeenteraad liep op niets uit voor het museum en in de provincie is een voorstel van de BBB en GroenLinks om geld uit te trekken nog niet behandeld.

'12.000 euro is klein bedrag'

Nu komt er vanuit de oppositie van Meppel een voorstel om geld vrij te maken voor dit museum. Jaarlijks krijgt het museum 26.000 euro van de gemeente. Daar heeft het museum niet meer genoeg aan, door oplopende kosten. Het museum heeft om 12.000 euro extra gevraagd. "Een klein bedrag", vindt Henk Timmer (PvdA).

De gemeente wilde de subsidie niet verhogen, omdat er geen plan van het museum is gekomen voor de lange termijn. Onlangs heeft de wethouder een gesprek gehad met provinciebestuurder Nelleke Vedelaar over het museum. Daar is uit gekomen dat de gemeente en provincie samen een extern onderzoek laten uitvoeren of en hoe het museum toekomstbestendig kan zijn. Dat betalen de overheden.

Extern onderzoek

Het museum zelf laat ondertussen ook een extern onderzoek uitvoeren voor de toekomst. "Het gaat om 12.000 euro, dan gaan de deuren van het museum weer open", verzucht Ina Booij namens ChristenUnie. "Waarom stellen wij die 12.000 euro niet beschikbaar, maar waarom gaan we wel samen met de provincie een onderzoek instellen. Ik vind het een gemiste kans."

Sterk Meppel vraagt zich af of deze twee onderzoeken elkaar niet gaan bijten, maar is vooralsnog tegen het beschikbaar stellen van het geld.