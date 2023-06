Assen moet voor hoge nood een tijdelijk openbaar toilet regelen

Het college van Assen moet als de wiedeweerga op zoek naar een tijdelijk openbaar toilet als noodoplossing. De huidige stalen wc-bunker aan de Noordersingel is al maanden kapot, en niet meer te repareren. Omdat er pas over een jaar een nieuwe komt, wil de Asser politiek dat er voor mensen met hoge nood een vervangende toiletvoorziening komt.

GroenLinks en PvdA namen vanavond in de gemeenteraad het initiatief voor het regelen van een noodoplossing. Ze kregen bijna alle partijen mee, behalve de ChristenUnie.

Gastvrije stad

Volgens Ria de Haan van GroenLinks is een goed openbaar toilet noodzakelijk in een gastvrije stad als Assen. "Wij willen toegankelijk zijn voor iedereen, we hebben inclusie als gemeente hoog in het vaandel staan, dan zijn we dit aan onze stand verplicht."

Eerder stelden GroenLinks en de PvdA al vragen over de openbare toiletvoorziening die in het centrum staat, tussen de rechtbank en het stadhuis. Daar staat al maanden 'buiten gebruik' op. De partijen wilden wel eens weten wat er nu eigenlijk mis was, aangezien het toilet al een tijdlang buiten gebruik is. En hoelang mensen met hoge nood nog een openbaar toegankelijk toilet in de stad moesten missen.

Rolstoeltoegankelijk

Dat kan dus nog een jaar duren, was het antwoord van burgemeester en wethouders. Want er moet een compleet nieuw toilethok geplaatst worden. En dat wordt ook toegankelijk voor mensen met een beperking en rolstoelgebruikers. Probleem is alleen dat het vervangende toiletgebouw niet 1-2-3 leverbaar is, en het ook niet op precies dezelfde plek past. Dus dat is volgens wethouder Bert Jan ten Oever (Stadspartij PLOP) 'nog even puzzelen'.

Het college zag er zelf niet meteen een probleem in. Want er zijn alternatieven bij hoge nood. In de Asser binnenstad zijn namelijk genoeg ondernemers die hun wc's toegankelijk hebben gesteld voor publiek. Zo doen er dertig winkels en horecabedrijven mee met de HogeNood app, een speciale app voor mensen die willen weten waar ze snel terecht kunnen voor 'hun andere boodschap'.

HogeNood app niet bekend

Maar GroenLinks en PvdA vinden alleen de HogeNood app een zwaktebod als het gaat om een goed toegankelijke toiletvoorziening in de stad. "Die plekken zijn niet 24 uur per dag open, en ook niet allemaal even goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel." Bovendien is de HogeNood app nog lang niet overal even bekend, constateren de partijen.

Daarom werd vanavond in de gemeenteraad ook afgesproken dat Assen meer moet doen om de HogeNood app beter bekend te maken bij bezoekers aan de stad. Ondertussen moet wethouder Ten Oever 'met één druk op de knop' een tijdelijk toilet op een openbare plek in de stad regelen. Ook moet dit toilet regelmatig schoongemaakt worden. En dat alles totdat de nieuwe toiletvoorziening er staat.

'Waarom die drang?'

De ChristenUnie stemde als enige tegen. Die snapte 'de drang' niet. Een nieuw openbaar toiletgebouw is in aantocht, dus waarom nog weer geld spenderen aan een vervangende openbare wc. En daar komt volgens fractievoorzitter Bouke Weening bij dat Assen juist heel goed scoort als het gaat om voor publiek toegankelijke toiletten.

Zo werd vorig jaar november Assen op Wereld Toilet Dag nog uitgeroepen tot meest toiletvriendelijke gemeente van Drenthe. "En landelijk staan we op plek 10. Dat is toch een heel goede score. Bovendien hoor ik niks over de kosten, en ook niet hoeveel mensen nu eigenlijk van dat openbare toiletgebouw gebruik maken", probeerde Weening.